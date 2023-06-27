Путин рассказал о своём видении формирования руководства ВС России

Руководство Вооружённых сил России должно формироваться из тех, кто должным образом проявляет себя в боевой работе, заявил российский президент Владимир Путин.

«Я уже говорил министру (обороны. — RT)... Из тех, кто проявляет себя должным образом в боевой работе, и должен формироваться в ближайшем будущем и на перспективу костяк руководства Вооружённых сил Российской Федерации. В том числе, конечно, и в авиационной её части», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что России не пришлось снимать боевые подразделения из зоны специальной военной операции во время попытки вооружённого мятежа.

Президент поблагодарил весь личный состав Вооружённых сил России, правоохранительных органов и спецслужб за верность народу, отвагу и доблесть.

Он также заявил, что народ и армия не поддержали попытку мятежа.