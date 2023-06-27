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Власти Ульяновской области сообщили о выполнении ремонта большей части дорог

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Ремонт дорог в Ульяновской области выполнен на 63%. В настоящее время работы завершены на десяти объектах, ещё на 19 участках ремонт продолжается.
Власти Ульяновской области сообщили о выполнении ремонта большей части дорог
  • Gettyimages.ru
  • © Nastasic

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на слова министра транспорта региона Сергея Воронцова.

Уточняется, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году в области планируется отремонтировать 72 объекта общей протяжённостью свыше 194 км.

Также работы ведутся на восьми мостах на участках автомобильного движения регионального и межмуниципального значения.

Ранее НСН сообщила, что около 4 тыс. светильников будет смонтировано в отстойно-ремонтном корпусе электродепо «Аминьевское» московского метрополитена.

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