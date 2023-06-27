Власти Ульяновской области сообщили о выполнении ремонта большей части дорог
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Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на слова министра транспорта региона Сергея Воронцова.
Уточняется, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году в области планируется отремонтировать 72 объекта общей протяжённостью свыше 194 км.
Также работы ведутся на восьми мостах на участках автомобильного движения регионального и межмуниципального значения.
Ранее НСН сообщила, что около 4 тыс. светильников будет смонтировано в отстойно-ремонтном корпусе электродепо «Аминьевское» московского метрополитена.