Врач Хомяков объяснил, почему вредно смотреть на солнце

Доктор медицинских наук Сергей Хомяков объяснил, почему вредно смотреть на солнце без солнцезащитных очков.

Об этом он рассказал «Аргументам и Фактам».

Хомяков пояснил, что долгий взгляд на солнце может повредить структуру глаза. Глаз — это оптическая система, которая фокусирует свет на небольшой области сетчатки, и чрезмерно большой световой поток может вызвать её ожог.

По его словам, в горах или на открытой заснеженной местности длительное воздействие солнечного света может приводить к снежной офтальмии, которая сопровождается слезотечением, болью, резью в глазах, снижением остроты зрения.

Если интенсивный солнечный свет воздействует на глаз годами, это может привести к повреждению структур глазной поверхности и развитию дистрофии конъюнктивы, роговицы, формированию катаракты и макулярной дегенерации, добавил врач.

Также Хомяков посоветовал носить солнцезащитные очки, которые защищают глаза от ультрафиолета, но при этом важно правильно выбирать защиту.

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