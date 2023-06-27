Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Врач Хомяков объяснил, почему вредно смотреть на солнце

Короткая ссылка
Доктор медицинских наук Сергей Хомяков объяснил, почему вредно смотреть на солнце без солнцезащитных очков.
Врач Хомяков объяснил, почему вредно смотреть на солнце
  • Gettyimages.ru
  • © rdonar

Об этом он рассказал «Аргументам и Фактам».

Хомяков пояснил, что долгий взгляд на солнце может повредить структуру глаза. Глаз — это оптическая система, которая фокусирует свет на небольшой области сетчатки, и чрезмерно большой световой поток может вызвать её ожог.

По его словам, в горах или на открытой заснеженной местности длительное воздействие солнечного света может приводить к снежной офтальмии, которая сопровождается слезотечением, болью, резью в глазах, снижением остроты зрения.

Если интенсивный солнечный свет воздействует на глаз годами, это может привести к повреждению структур глазной поверхности и развитию дистрофии конъюнктивы, роговицы, формированию катаракты и макулярной дегенерации, добавил врач.

Также Хомяков посоветовал носить солнцезащитные очки, которые защищают глаза от ультрафиолета, но при этом важно правильно выбирать защиту.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что не существует продуктов, способных повысить настроение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить