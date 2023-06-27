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Ректоры ряда московских вузов рассказали о приёмной кампании 2023 года

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Ректор Государственного университета управления Владимир Строев прокомментировал приёмную кампанию 2023 года. По его словам, вуз намерен набрать 2,2 тыс. человек.
Ректоры ряда московских вузов рассказали о приёмной кампании 2023 года
  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

«Из года в год примерно одинаковое количество. Это связано с возможностью каждого вуза. Существуют возможности, связанные с общежитиями, преподавательским составом», — сказал Строев в беседе с НСН.

Со своей стороны, проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при правительстве России Светлана Брюховецкая сообщила, что по программам бакалавриата и специалитета вуз сможет принять около 5 тыс. человек.

«У нас один из самых крупных вузов в России, имеется 27 филиалов в регионах РФ. Также имеется бакалавриат, магистратура, аспирантура… В целом приём у нас порядка 15 тыс. человек. Если говорить о программах бакалавриата и специалитета, то мы принимаем порядка 5 тыс. в головной организации и во всех филиалах», — сообщила она.

В свою очередь, ректор МГУ имени Огарёва Дмитрий Глушко рассказал, что вуз ожидает более 4 тыс. студентов.

«У нас происходит рост. Более тысячи — это иностранные студенты. У нас большая представленность иностранными студентами и в целом все субъекты РФ поступают», — сказал он.

Ранее основатель и президент портала SuperJob Алексей Захаров в беседе с «Радио 1» рассказал, какие иностранные языки пользуются популярностью на рынке труда.

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