Ректор ГУУ Строев: самыми популярными специальностями года являются управленческие

Ректор Государственного университета управления (ГУУ) Владимир Строев заявил, что самыми популярными специальностями 2023 года являются управленческие, а также реклама, маркетинг и бизнес-информатика.

«Мы ожидаем, что в этом году, если говорить про бакалавриат, будут популярными менеджмент, экономика. Традиционно маркетинг у нас — один из лучших факультетов, с каждым годом растёт интерес поступающих. Также популярны реклама и связи с общественностью, управленческие специальности», — сказал Строев в беседе с НСН.

По его словам, растёт интерес к информационному институту — бизнес-информатике и всему, что связано с этим направлением.

Со своей стороны, проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при правительстве России Светлана Брюховецкая подтвердила интерес абитуриентов к управленческим программам.

«У нас открыто порядка 120 направлений для бакалавриата. Сейчас, по первым дням приёма, самыми популярными являются управленческие программы: управление бизнесом», — сообщила она.

Ранее основатель и президент портала SuperJob Алексей Захаров в беседе с «Радио 1» рассказал, какие иностранные языки пользуются популярностью на рынке труда.