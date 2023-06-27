Ректор ГУУ Строев: самыми популярными специальностями года являются управленческие
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«Мы ожидаем, что в этом году, если говорить про бакалавриат, будут популярными менеджмент, экономика. Традиционно маркетинг у нас — один из лучших факультетов, с каждым годом растёт интерес поступающих. Также популярны реклама и связи с общественностью, управленческие специальности», — сказал Строев в беседе с НСН.
По его словам, растёт интерес к информационному институту — бизнес-информатике и всему, что связано с этим направлением.
Со своей стороны, проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при правительстве России Светлана Брюховецкая подтвердила интерес абитуриентов к управленческим программам.
«У нас открыто порядка 120 направлений для бакалавриата. Сейчас, по первым дням приёма, самыми популярными являются управленческие программы: управление бизнесом», — сообщила она.
Ранее основатель и президент портала SuperJob Алексей Захаров в беседе с «Радио 1» рассказал, какие иностранные языки пользуются популярностью на рынке труда.