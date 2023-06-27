Юрист Сенина сказала, что супруги в России всё чаще пользуются услугами медиаторов
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Об этом сообщает «Говорит Москва».
Для жителей России медиативные соглашения стали альтернативой брачных договоров.
«Медиатор — это профессиональный посредник в проведении переговоров», — уточняет Сенина.
Таким образом нейтральные и независимые лица помогают супругам урегулировать споры относительно любой проблемы.
Адвокат также утверждает, что вся процедура действует согласно закону «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника».
Ранее телеведущая, профессиональная сваха Роза Сябитова в беседе с НСН сказала, что женщина не должна нарушать «классический путь» отношений и делать предложение руки и сердца самостоятельно, так как после этого у пары будут проблемы.