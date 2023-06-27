Юрист Сенина сказала, что супруги в России всё чаще пользуются услугами медиаторов

Адвокат Елена Сенина рассказала, что в России вырос спрос на медиаторов, которые помогают решить споры супругов.

Об этом сообщает «Говорит Москва».

Для жителей России медиативные соглашения стали альтернативой брачных договоров.

«Медиатор — это профессиональный посредник в проведении переговоров», — уточняет Сенина.

Таким образом нейтральные и независимые лица помогают супругам урегулировать споры относительно любой проблемы.

Адвокат также утверждает, что вся процедура действует согласно закону «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника».

Ранее телеведущая, профессиональная сваха Роза Сябитова в беседе с НСН сказала, что женщина не должна нарушать «классический путь» отношений и делать предложение руки и сердца самостоятельно, так как после этого у пары будут проблемы.