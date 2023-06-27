В МАИ для студентов с высокими баллами ЕГЭ установили выплаты до 20 тысяч рублей
Об этом рассказал ректор МАИ Михаил Погосян в эксклюзивном интервью «Российской газете».
Также в зависимости от успехов в учёбе, научной деятельности и общественной активности студенты получают стипендию, которая может достигать 30 тыс. рублей.
«Однако стипендии — это не единственный источник дохода студентов. Наши ребята уже со 2-3 курсов начинают работать или на предприятиях, или в лабораториях университета. Проектная работа — неотъемлемая часть базового образования в МАИ», — добавил Погосян.
Ранее progorod43 сообщил, что в Кирове выпускники, набравшие 100 баллов на ЕГЭ, будут получать стипендию в размере 30 тыс. рублей.