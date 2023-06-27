Педиатр Одинаева посоветовала выбирать официально разрешённые водоёмы для купания с детьми
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По словам специалиста, необходимо выбирать правильное место для летнего отдыха и быть бдительными, ведь ребёнка могут испугать даже водоросли, лягушки и рыбы.
Необходимо, чтобы дети всегда были близко к родителям, на расстоянии вытянутой руки. Также нужно избегать опасных игр, например попыток топить человека.
При покупке плавательных кругов или матрасов необходимо обращать внимание, чтобы они состояли из нескольких отдельных надувных частей.
Чтобы у ребёнка не было судорог, детей нужно кормить неплотно.
Врач посоветовала незамедлительно вызывать спасателей, если случилась опасная ситуация.
«Также важно уметь оказывать первую помощь самостоятельно», — заключила Одинаева.
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