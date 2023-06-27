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Педиатр Одинаева посоветовала выбирать официально разрешённые водоёмы для купания с детьми

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Главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева поделилась советами относительно безопасного купания во время отдыха у водоёма.
Педиатр Одинаева посоветовала выбирать официально разрешённые водоёмы для купания с детьми
  • Gettyimages.ru
  • © Jordan Siemens

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, необходимо выбирать правильное место для летнего отдыха и быть бдительными, ведь ребёнка могут испугать даже водоросли, лягушки и рыбы.

Необходимо, чтобы дети всегда были близко к родителям, на расстоянии вытянутой руки. Также нужно избегать опасных игр, например попыток топить человека.

При покупке плавательных кругов или матрасов необходимо обращать внимание, чтобы они состояли из нескольких отдельных надувных частей.

Чтобы у ребёнка не было судорог, детей нужно кормить неплотно.

Врач посоветовала незамедлительно вызывать спасателей, если случилась опасная ситуация.

«Также важно уметь оказывать первую помощь самостоятельно», — заключила Одинаева.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на сервис «Авито Работа» сообщало, что при планировании отпуска 30% работающих россиян подстраиваются под график своего спутника.

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