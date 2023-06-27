Володин попросил Пискарёва проанализировать, кто пытался выехать из России в выходные
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«Просьба председателю комитета по безопасности вместе с правоохранительными органами проанализировать, кто в это время пытался вылететь из тех, кто занимает значимые должности», — цитирует РИА Новости Володина.
Он отметил, что выезд из страны в такой сложный период должен быть не только осуждаем, но и наказуем.
В период с 23 на 24 июня была совершена попытка вооружённого мятежа.
В ночь на субботу, 24 июня, в Ростове-на-Дону силами ЧВК «Вагнер» был захвачен штаб Южного военного округа.