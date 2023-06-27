Володин попросил Пискарёва проанализировать, кто пытался выехать из России в выходные

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил главу комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарёва совместно с правоохранительными органами проанализировать, кто пытался вылететь из России в минувшие выходные.

«Просьба председателю комитета по безопасности вместе с правоохранительными органами проанализировать, кто в это время пытался вылететь из тех, кто занимает значимые должности», — цитирует РИА Новости Володина.

Он отметил, что выезд из страны в такой сложный период должен быть не только осуждаем, но и наказуем.

В период с 23 на 24 июня была совершена попытка вооружённого мятежа.

В ночь на субботу, 24 июня, в Ростове-на-Дону силами ЧВК «Вагнер» был захвачен штаб Южного военного округа.