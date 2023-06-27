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В Тамбове завели дело по факту гибели ребёнка, на которого упал шкаф

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В Тамбове завели уголовное дело по факту гибели четырёхлетнего ребёнка, на которого упал шкаф.
В Тамбове завели дело по факту гибели ребёнка, на которого упал шкаф
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

По имеющимся данным, 35-летний отец взял ребёнка погостить на пару дней, с матерью мальчика они не жили. В дневное время мужчина задремал. Когда он проснулся, то увидел упавший шкаф и сына без сознания.

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырёхлетнего мальчика в отношении его 35-летнего отца, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — заявили следователи.

Ранее сообщалось, что в Уфе завели дело по факту гибели ребёнка, на которого упал телевизор.

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