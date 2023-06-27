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Путин обратится к подразделениям силовых ведомств, обеспечивавшим порядок в ходе мятежа

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Российский президент Владимир Путин сегодня обратится к подразделениям силовых ведомств, обеспечивавшим порядок в ходе попытки вооружённого мятежа 24 июня.
Путин обратится к подразделениям силовых ведомств, обеспечивавшим порядок в ходе мятежа
  • kremlin.ru

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин в Кремле обратится к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые обеспечивали порядок и законность во время мятежа и участвовали в попытке пресечения мятежа», — сообщил он.

По словам представителя Кремля, также глава государства встретится отдельно с некоторыми военными.

Вечером 26 июня президент России выступил с обращением, посвящённым попытке вооружённого мятежа.

По словам президента, была проявлена высочайшая консолидация общества — всех объединила ответственность за судьбу Отечества.

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