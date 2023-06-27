Путин обратится к подразделениям силовых ведомств, обеспечивавшим порядок в ходе мятежа
- kremlin.ru
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин в Кремле обратится к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые обеспечивали порядок и законность во время мятежа и участвовали в попытке пресечения мятежа», — сообщил он.
По словам представителя Кремля, также глава государства встретится отдельно с некоторыми военными.
Вечером 26 июня президент России выступил с обращением, посвящённым попытке вооружённого мятежа.
По словам президента, была проявлена высочайшая консолидация общества — всех объединила ответственность за судьбу Отечества.