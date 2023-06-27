Минфин выделит 504 млн рублей Волгоградской области на инфраструктуру и транспорт
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Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на администрацию региона.
В 2023 году это будет второе предоставление средств Волгоградской области. В общей сложности регион получит 3,2 млрд рублей.
Планируется построить семь коммунальных объектов, а также приобрести 56 троллейбусов и 60 автобусов.
«С начала года в бюджет Волгоградской области поступило 1,2 млрд рублей бюджетного кредита. Один из объектов, созданных с привлечением льготного финансирования, уже сдан. Это новый водовод в Волжском», — отмечают в ведомстве.
Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на правительство России сообщил, что на развитие высокотехнологичных направлений дополнительно выделят более 11 млрд рублей.