Педагог Стройцева рассказала о минусах обучения детей в музыкальной школе
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
Первой проблемой, встречающейся у выпускников музыкальных школ, является неоформленный голос. После занятий в хоре у певца появляется обезличенный тембр.
«В хоре не любят необычные тембры, яркие голоса», — уточнила специалист.
Вторым минусом является непонимание детей, как правильно петь после ломки голоса.
«В результате голос становится полностью зажатым, верхние ноты пропадают», — объяснила Стройцева.
В качестве рекомендации педагог сказала, что лучше всего заниматься вокалом индивидуально. Лучше всего подойдёт эстрадный вокал. Если же ребёнок не хочет заканчивать занятия в хоре, то следует перейти на более низкие голоса, чтобы избежать шаблонности звучания и тембра.
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