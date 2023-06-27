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Педагог Стройцева рассказала о минусах обучения детей в музыкальной школе

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Эксперт по раскрытию голоса, педагог и основатель онлайн-школы вокала «Уроки вокала от Саши» Александра Стройцева рассказала о минусах детского обучения в музыкальной школе.
Педагог Стройцева рассказала о минусах обучения детей в музыкальной школе
  • Gettyimages.ru
  • © suteishi

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Первой проблемой, встречающейся у выпускников музыкальных школ, является неоформленный голос. После занятий в хоре у певца появляется обезличенный тембр.

«В хоре не любят необычные тембры, яркие голоса», — уточнила специалист.

Вторым минусом является непонимание детей, как правильно петь после ломки голоса.

«В результате голос становится полностью зажатым, верхние ноты пропадают», — объяснила Стройцева.

В качестве рекомендации педагог сказала, что лучше всего заниматься вокалом индивидуально. Лучше всего подойдёт эстрадный вокал. Если же ребёнок не хочет заканчивать занятия в хоре, то следует перейти на более низкие голоса, чтобы избежать шаблонности звучания и тембра.

Ранее URA.RU сообщало, что продюсер Максим Фадеев объяснил, почему больше не будет участвовать в шоу «Голос. Дети».

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