Педагог Стройцева рассказала о минусах обучения детей в музыкальной школе

Эксперт по раскрытию голоса, педагог и основатель онлайн-школы вокала «Уроки вокала от Саши» Александра Стройцева рассказала о минусах детского обучения в музыкальной школе.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Первой проблемой, встречающейся у выпускников музыкальных школ, является неоформленный голос. После занятий в хоре у певца появляется обезличенный тембр.

«В хоре не любят необычные тембры, яркие голоса», — уточнила специалист.

Вторым минусом является непонимание детей, как правильно петь после ломки голоса.

«В результате голос становится полностью зажатым, верхние ноты пропадают», — объяснила Стройцева.

В качестве рекомендации педагог сказала, что лучше всего заниматься вокалом индивидуально. Лучше всего подойдёт эстрадный вокал. Если же ребёнок не хочет заканчивать занятия в хоре, то следует перейти на более низкие голоса, чтобы избежать шаблонности звучания и тембра.

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