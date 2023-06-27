Бочкарёв: в ЮЗАО проектируется и строится 580 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации

В Юго-Западном округе Москвы проектируют и строят около 580 тыс. кв. м жилья на месте уже снесённых или запланированных к демонтажу домов по программе реновации, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В Юго-Западном округе Москвы в программу реновации включено 520 домов старого жилого фонда. В настоящее время обеспечено расселение 72 таких зданий, из которых полностью отселён 21, ещё 30 после расселения снесены», — сообщил Бочкарёв.

По его словам, используется принцип волнового переселения.

«На месте расселённых и снесённых домов формируются участки для последующего строительства новостроек», — пояснил заммэра.

Со своей стороны, глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин отметил, что на таких площадках ЮЗАО проектируют и строят 27 новостроек, площади квартир будет достаточно для переселения более 20 тыс. жителей.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко, в свою очередь, выразил мнение, что московская программа реновации отвечает принципам комплексного развития территорий и создаёт дополнительные возможности для полицентричного развития Москвы.