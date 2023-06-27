В Ставропольском крае в 2023 году построят четыре спортивных объекта.

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства края.

На территории Ставрополья спортом систематически занимаются 1,34 млн человек, что составляет 53,1% населения края.

«По поручению губернатора Владимира Владимирова для обеспечения доступности спортивной инфраструктуры на всех новых объектах предусматривается возможность для занятий не только профессиональных, но и начинающих спортсменов», — рассказал врио министра физической культуры и спорта Ставропольского края Борис Семеняк.

Согласно поручению президента РФ, доля занимающихся спортом граждан к 2030 году должна достигнуть 70%.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что во Владимире начали строить многофункциональные спортивные площадки.