Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Ставропольском крае в 2023 году построят четыре спортивных объекта

Короткая ссылка
В Ставропольском крае в 2023 году построят четыре спортивных объекта.
В Ставропольском крае в 2023 году построят четыре спортивных объекта
  • Gettyimages.ru
  • © Vadym Pastukh

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства края.

На территории Ставрополья спортом систематически занимаются 1,34 млн человек, что составляет 53,1% населения края.

«По поручению губернатора Владимира Владимирова для обеспечения доступности спортивной инфраструктуры на всех новых объектах предусматривается возможность для занятий не только профессиональных, но и начинающих спортсменов», — рассказал врио министра физической культуры и спорта Ставропольского края Борис Семеняк.

Согласно поручению президента РФ, доля занимающихся спортом граждан к 2030 году должна достигнуть 70%.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что во Владимире начали строить многофункциональные спортивные площадки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить