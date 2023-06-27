ФСБ: дело о вооружённом мятеже прекращено 27 июня

Дело о вооружённом мятеже в России прекращено 27 июня, сообщает ЦОС ФСБ.

«В ходе расследования уголовного дела... установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления. С учётом этого и иных имеющих значение для расследования обстоятельств следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела», — заявили в спецслужбе.

Уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу было возбуждено 23 июня по факту распространяемых от имени Евгения Пригожина сообщений.

В ночь на субботу, 24 июня, в Ростове-на-Дону силами ЧВК «Вагнер» был захвачен штаб Южного военного округа.