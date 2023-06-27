Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Москве новаторы могут подать заявки на гранты на патентование разработок до 1 августа

Короткая ссылка
Участники Московского инновационного кластера могут подать заявки на получение гранта на патентование разработок в России и за рубежом до 1 августа.
В Москве новаторы могут подать заявки на гранты на патентование разработок до 1 августа

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на сайт мэра и правительства Москвы.

Размер гранта за один патент, полученный в нашей стране не ранее чем за год до дня подачи заявки, — 75 тыс. рублей, максимальная сумма гранта за границей — 2 млн рублей. За счёт гранта удастся покрыть уплату госпошлины, оплатить творческий труд авторов изобретения и иные расходы.

На сегодняшний день гранты предоставлены уже более 150 компаниям в сумме более 40 млн рублей.

Ранее телеканал «360» сообщил, что для предпринимателей Подмосковья конкурс на получение грантов начнётся 1 августа. Молодые бизнесмены смогут получить до 500 тыс. рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить