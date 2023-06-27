В Москве новаторы могут подать заявки на гранты на патентование разработок до 1 августа

Участники Московского инновационного кластера могут подать заявки на получение гранта на патентование разработок в России и за рубежом до 1 августа.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на сайт мэра и правительства Москвы.

Размер гранта за один патент, полученный в нашей стране не ранее чем за год до дня подачи заявки, — 75 тыс. рублей, максимальная сумма гранта за границей — 2 млн рублей. За счёт гранта удастся покрыть уплату госпошлины, оплатить творческий труд авторов изобретения и иные расходы.

На сегодняшний день гранты предоставлены уже более 150 компаниям в сумме более 40 млн рублей.

Ранее телеканал «360» сообщил, что для предпринимателей Подмосковья конкурс на получение грантов начнётся 1 августа. Молодые бизнесмены смогут получить до 500 тыс. рублей.