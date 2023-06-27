Ортопед Алексутов рассказал о вреде некоторых моделей летней обуви

Травматолог-ортопед Сергей Алексутов объяснил, что некоторые модели летней обуви могут привести к травмам и болезням ног.

Об этом сообщает Радио Sputnik.

Например, кеды могут привести к перегрузке стоп.

«Кеды на плоской подошве, как и вся обувь, которая не имеет каблука, лишают стопу дополнительной амортизации», — уточнил эксперт.

Шлёпанцы и сланцы не фиксируют стопу, поэтому меняют походку.

«Один из моментов, о которых редко задумываются, — шлёпки могут способствовать травмам», — пояснил Алексутов.

При покупке обуви стоит выбирать модели с небольшим задником, который будет фиксировать стопу, обувь с ремешками фиксирует передний отдел.

«Правильнее всего — выбрать ортопедическую обувь», — посоветовал специалист.

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