Ортопед Алексутов рассказал о вреде некоторых моделей летней обуви
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Об этом сообщает Радио Sputnik.
Например, кеды могут привести к перегрузке стоп.
«Кеды на плоской подошве, как и вся обувь, которая не имеет каблука, лишают стопу дополнительной амортизации», — уточнил эксперт.
Шлёпанцы и сланцы не фиксируют стопу, поэтому меняют походку.
«Один из моментов, о которых редко задумываются, — шлёпки могут способствовать травмам», — пояснил Алексутов.
При покупке обуви стоит выбирать модели с небольшим задником, который будет фиксировать стопу, обувь с ремешками фиксирует передний отдел.
«Правильнее всего — выбрать ортопедическую обувь», — посоветовал специалист.
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