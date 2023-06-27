В Челябинской области выросли темпы ввода жилья в эксплуатацию

В Челябинской области темпы ввода жилья в эксплуатацию за пять месяцев 2023 года выросли на 8,1% по сравнению с 2022 годом.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Контрольно-счётной палаты региона.

«За период с января по май текущего года в регионе введено 988,8 тыс. кв. м. жилья. Это на 8,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года», — уточнили в пресс-службе.

По данным КСП, первые три места по рейтингу ввода жилья в Челябинской области занимают Саткинский (247,1%), Брединский (81,2%) районы и Кыштым (51,3%).

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