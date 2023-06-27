Аварии на трёх подстанциях во Владивостоке оставили более 16 тысяч человек без света

В результате аварий на трёх подстанциях во Владивостоке 81 многоквартирный дом остался без электричества.

«Около 11 часов 27 июня 2023 года в результате аварий на трёх подстанциях без электричества остался 81 многоквартирный дом на территориях Первореченского, Советского и Ленинского районов города Владивостока», — сообщает прокуратура Приморского края в Telegram.

Уточняется, что без света остались более 16 тыс. человек.

5 июня сообщалось, что в Алтайском крае более 11 тыс. человек остались без света из-за пожара на подстанции Смазнево.