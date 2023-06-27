Кабмин России: обновлённый федпроект по средствам производства планируется утвердить в июле

Обновлённый федеральный проект «Развитие производства средств производства» на период до 2030 года планируется утвердить в июле.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина России.

«Утверждение федерального проекта запланировано на июль 2023 года», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в целом федпроект рассчитан на период до 2030 года.

Также сообщалось, что российское правительство готовит доклад президенту России Владимиру Путину об уточнении ценовых индикаторов на нефть, которые используются для налогообложения нефтегазовых компаний.