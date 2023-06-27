Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Кабмин России: обновлённый федпроект по средствам производства планируется утвердить в июле

Короткая ссылка
Обновлённый федеральный проект «Развитие производства средств производства» на период до 2030 года планируется утвердить в июле.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина России.

«Утверждение федерального проекта запланировано на июль 2023 года», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в целом федпроект рассчитан на период до 2030 года.

Также сообщалось, что российское правительство готовит доклад президенту России Владимиру Путину об уточнении ценовых индикаторов на нефть, которые используются для налогообложения нефтегазовых компаний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить