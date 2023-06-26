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В Останкинской телебашне не выявили угроз безопасности

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Помещения Останкинской телебашни осмотрены после сообщения о минировании, угроз безопасности не найдено. Об этом заявили в пресс-службе организации.
В Останкинской телебашне не выявили угроз безопасности
  • РИА Новости

«Обследование завершено в 20:45 мск. Угроз не обнаружено», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее стало известно, что технические помещения Останкинской башни проверяют из-за сообщения о минировании.

Уточнялось, что эвакуацию людей не объявляли.

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