В Останкинской телебашне не выявили угроз безопасности
Помещения Останкинской телебашни осмотрены после сообщения о минировании, угроз безопасности не найдено. Об этом заявили в пресс-службе организации.
- РИА Новости
«Обследование завершено в 20:45 мск. Угроз не обнаружено», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее стало известно, что технические помещения Останкинской башни проверяют из-за сообщения о минировании.
Уточнялось, что эвакуацию людей не объявляли.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен