В Останкинской телебашне не выявили угроз безопасности

Помещения Останкинской телебашни осмотрены после сообщения о минировании, угроз безопасности не найдено. Об этом заявили в пресс-службе организации.

РИА Новости

«Обследование завершено в 20:45 мск. Угроз не обнаружено», — приводит ТАСС сообщение. Ранее стало известно, что технические помещения Останкинской башни проверяют из-за сообщения о минировании. Уточнялось, что эвакуацию людей не объявляли.