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Татарстан получит ещё 48,7 млн рублей на лекарства для льготников

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Татарстану выделят ещё 48,7 млн рублей на закупку лекарств для льготников в 2023 году.
Татарстан получит ещё 48,7 млн рублей на лекарства для льготников
  • Gettyimages.ru
  • © Marko Geber

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Москва получит 183,4 млн рублей. Всего регионам направят дополнительные 1,5 млрд рублей.

Потребность в лекарствах определяет лечащий врач. Услуга предоставляется, в частности, инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, чернобыльцам.

Ранее НСН сообщила, что направление на маммографию в Москве смогут получать напрямую от врача женской консультации.

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