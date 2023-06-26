Татарстан получит ещё 48,7 млн рублей на лекарства для льготников
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Об этом сообщает «Бизнес Online».
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Москва получит 183,4 млн рублей. Всего регионам направят дополнительные 1,5 млрд рублей.
Потребность в лекарствах определяет лечащий врач. Услуга предоставляется, в частности, инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, чернобыльцам.
Ранее НСН сообщила, что направление на маммографию в Москве смогут получать напрямую от врача женской консультации.