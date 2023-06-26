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В Минстрое назвали Тюменскую область одним из лидеров по внедрению механизмов КРТ

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Директор департамента комплексного развития территорий (КРТ) Минстроя России Мария Синичич заявила, что Тюменская область входит в число лидеров по внедрению механизмов КРТ.
В Минстрое назвали Тюменскую область одним из лидеров по внедрению механизмов КРТ
  • Gettyimages.ru
  • © Ezra Bailey

Об этом сообщает megatyumen.ru.

«Минстрой Российской Федерации сегодня активно помогает регионам в части законодательного и нормативного регулирования. На примере Тюменской области могу сказать, что здесь идёт двусторонняя работа со стороны правительства субъекта и администрации города, идёт встречная работа по предложениям. Мы эти предложения сегодня активно учитываем», — сказала Синичич во время визита в Тюмень.

Со своей стороны, замглавы региона Сергей Шустов отметил, что область комплексно подходит к развитию территорий.

Ранее НСН сообщала, что в Москве к концу года завершат строительство промтехнопарка «Крёкшино».

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