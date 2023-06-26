Воробьёв заявил о важности модернизации объектов допобразования

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о важности модернизации объектов дополнительного образования.

Об этом сообщает «Радио 1».

«В нашем регионе работает более 1 тыс. объектов детского образования. Мы провели анализ эффективности, популярности этих учреждений. Какие-то популярны, какие-то требуют модернизации», — отметил Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Ранее НСН сообщала, что в московский сервис «Портфолио учащегося» добавили персональные рекомендации для выпускников.