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Воробьёв заявил о важности модернизации объектов допобразования

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о важности модернизации объектов дополнительного образования.
Воробьёв заявил о важности модернизации объектов допобразования
  • Gettyimages.ru
  • © lisegagne

Об этом сообщает «Радио 1».

«В нашем регионе работает более 1 тыс. объектов детского образования. Мы провели анализ эффективности, популярности этих учреждений. Какие-то популярны, какие-то требуют модернизации», — отметил Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Ранее НСН сообщала, что в московский сервис «Портфолио учащегося» добавили персональные рекомендации для выпускников.

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