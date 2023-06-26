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В Симферополе проверяют сообщения о нападении собаки на ребёнка

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Следователи проверяют сообщения, согласно которым на одной из детских площадок в Симферополе собака напала на ребёнка.
В Симферополе проверяют сообщения о нападении собаки на ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на региональное СУ СК России.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Также планируется установить личность пострадавшего и провести медицинскую экспертизу.

Кроме того, специалисты оценят действия коммунальных служб и органов местного самоуправления.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области протестируют систему распознавания домашних животных с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

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