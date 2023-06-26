В Тверском суворовском училище прошёл юбилейный выпуск

В Тверском суворовском военном училище состоялся 75-й выпуск. С окончанием учёбы кадетов поздравил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Я абсолютно уверен, что каждый из вас будет бесконечно предан нашей Родине и в тяжёлую минуту всегда встанет на её защиту. Хочу вам пожелать здоровья и успехов в вашем жизненном пути. Ваши близкие и родные по праву гордятся вами», — заявил Борисов в своём поздравлении.

В 2023 году 11 выпускников окончили училище с отличием и получили медаль «За успехи в учении». Ещё 33 выпускника удостоены грамот за успехи в изучении отдельных предметов.

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