В Севастополе рассказали о мерах поддержки участников СВО и их семей

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал в заксобрании о мерах поддержки участников СВО и их семей во время отчёта о работе регионального правительства в 2022 году.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Как отметил Развожаев, единовременную выплату в размере 200 тыс. рублей для мобилизованных и добровольцев получили 849 жителей города.

Подразделениям ВС России, военным госпиталям передано 436 т гумпомощи, более 3 т медикаментов, необходимое оборудование, инструменты.

Бесплатное посещение детсадов в 2022 году было обеспечено 654 детям участников СВО (в настоящее время их число выросло до 1317).

«Бесплатным проездом на всех видах городского пассажирского транспорта, железнодорожном транспорте пригородного сообщения и автобусах пригородных маршрутов города Севастополя на конец 2022 года пользовались 928 получателей. Сейчас уже подтверждена льгота для 5573 человек», — сказал Развожаев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в беседе с сайтом kp.ru рассказал о мерах поддержки для участников СВО и их семей. По его словам, после объявления мобилизации было много идей, как лучше всего помочь, и оказалось, что главное — это личное общение.