Нарколог Поликарпов рассказал, как избавиться от похмельного синдрома
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Об этом он рассказал «Газете.Ru».
По мнению нарколога, восстановиться после избыточного употребления алкоголя и избавиться от похмельного синдрома поможет прием сорбентов, плотный завтрак, суп, состояние покоя и детоксикация. Также врач не рекомендует лечиться с помощью томатного сока или огуречного рассола. Поликарпов отметил, что при сильном похмелье не стоит бездействовать или пытаться справиться с ним самостоятельно.
«Интоксикация приводит к нарушению обменных процессов, расстройству нервной системы, поражению желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Могут обостриться хронические заболевания. В некоторых случаях отравление алкоголем может быть опасно для жизни», — объяснил врач.
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