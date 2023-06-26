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Нарколог Поликарпов рассказал, как избавиться от похмельного синдрома

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Психотерапевт, психиатр-нарколог, главный врач клиники «Алкоспас» Александр Поликарпов дал советы, как восстановиться после избыточного употребления алкоголя.
Нарколог Поликарпов рассказал, как избавиться от похмельного синдрома
  • Gettyimages.ru
  • © Estradaanton

Об этом он рассказал «Газете.Ru».

По мнению нарколога, восстановиться после избыточного употребления алкоголя и избавиться от похмельного синдрома поможет прием сорбентов, плотный завтрак, суп, состояние покоя и детоксикация. Также врач не рекомендует лечиться с помощью томатного сока или огуречного рассола. Поликарпов отметил, что при сильном похмелье не стоит бездействовать или пытаться справиться с ним самостоятельно.

«Интоксикация приводит к нарушению обменных процессов, расстройству нервной системы, поражению желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Могут обостриться хронические заболевания. В некоторых случаях отравление алкоголем может быть опасно для жизни», — объяснил врач.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что в Санкт-Петербурге умер 16-летний школьник, выпивший водку на выпускном.

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