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В вузах Удмуртии началась приёмная кампания

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В удмуртских вузах стартовала приёмная кампания. В 2023 году документы можно подать лично, через сайт образовательного учреждения, а также по электронной почте приёмной комиссии или «Почтой России».
В вузах Удмуртии началась приёмная кампания
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Также предусмотрена возможность подать документы через сайт госуслуг.

В Удмуртии пять государственных вузов: Удмуртский государственный университет, Ижевский государственный технический университет имени Калашникова, Глазовский государственный педагогический институт имени Короленко, Удмуртский государственный аграрный университет, Ижевская государственная медицинская академия.

Списки поступивших в первую волну должны быть объявлены 27 июля.

Ранее НСН сообщала, что во вторник, 20 июня, в московских колледжах началась приёмная кампания. Контрольные цифры приёма увеличены на 20%.

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