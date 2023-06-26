В вузах Удмуртии началась приёмная кампания

В удмуртских вузах стартовала приёмная кампания. В 2023 году документы можно подать лично, через сайт образовательного учреждения, а также по электронной почте приёмной комиссии или «Почтой России».

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Об этом сообщает ИА «Удмуртия». Также предусмотрена возможность подать документы через сайт госуслуг. В Удмуртии пять государственных вузов: Удмуртский государственный университет, Ижевский государственный технический университет имени Калашникова, Глазовский государственный педагогический институт имени Короленко, Удмуртский государственный аграрный университет, Ижевская государственная медицинская академия. Списки поступивших в первую волну должны быть объявлены 27 июля. Ранее НСН сообщала, что во вторник, 20 июня, в московских колледжах началась приёмная кампания. Контрольные цифры приёма увеличены на 20%.