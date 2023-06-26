В Минэнерго разъяснили процедуру отключения электричества во время лесных пожаров
- РИА Новости
«Решения о введении временных отключений электроэнергии принимаются на местах штабами по обеспечению безопасности электроснабжения, в состав которых входят в том числе представители региональных властей, во взаимодействии с диспетчерскими управлениями и энергокомпаниями субъектов», — отметила Медведева в беседе с URA.RU.
По её словам, специалисты исходят из необходимости обеспечить безопасность жителей в конкретных случаях или же предотвратить развитие ЧС.
Как уточнила Медведева, такие меры должны быть обоснованными и базироваться на принципе объективной необходимости.
«Обстоятельства, при которых могут быть приняты решения об отключении, определены нормативно-правовыми актами», — добавила она.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в лесах Подмосковья расчистили более 650 км просек с начала года.