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В Минэнерго разъяснили процедуру отключения электричества во время лесных пожаров

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Директор департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго России Елена Медведева заявила, что решение об отключении электроснабжения в ходе лесных пожаров должна принимать комиссия, в которую входят представители местных властей.
В Минэнерго разъяснили процедуру отключения электричества во время лесных пожаров
  • РИА Новости

«Решения о введении временных отключений электроэнергии принимаются на местах штабами по обеспечению безопасности электроснабжения, в состав которых входят в том числе представители региональных властей, во взаимодействии с диспетчерскими управлениями и энергокомпаниями субъектов», — отметила Медведева в беседе с URA.RU.

По её словам, специалисты исходят из необходимости обеспечить безопасность жителей в конкретных случаях или же предотвратить развитие ЧС.

Как уточнила Медведева, такие меры должны быть обоснованными и базироваться на принципе объективной необходимости.

«Обстоятельства, при которых могут быть приняты решения об отключении, определены нормативно-правовыми актами», — добавила она.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в лесах Подмосковья расчистили более 650 км просек с начала года.

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