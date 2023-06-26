Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Татарстан стал первым в рейтинге регионов ПФО по вводу жилья

Короткая ссылка
Республика Татарстан заняла первое место в рейтинге Приволжского федерального округа (ПФО) по вводу жилья в эксплуатацию за первые пять месяцев 2023 года.
Татарстан стал первым в рейтинге регионов ПФО по вводу жилья
  • Gettyimages.ru
  • © Moskvich19771977

Об этом сообщает izh.kp.ru.

Республика Татарстан ввела в действие 479,4 кв. м жилых домов.

По сообщению издания со ссылкой на Удмуртстат, на втором месте расположилась Удмуртская Республика (467,3 кв. м), на третьем — Чувашская Республика (327,9 кв. м), на четвёртом — Республика Марий Эл (322,5 кв. м).

Ранее НСН сообщала, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов опубликовал статистику ликвидации незаконного строительства в Москве. По данным статистики, за 12 лет освободили почти 8,5 млн кв. м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить