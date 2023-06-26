Татарстан стал первым в рейтинге регионов ПФО по вводу жилья

Республика Татарстан заняла первое место в рейтинге Приволжского федерального округа (ПФО) по вводу жилья в эксплуатацию за первые пять месяцев 2023 года.

Об этом сообщает izh.kp.ru.

Республика Татарстан ввела в действие 479,4 кв. м жилых домов.

По сообщению издания со ссылкой на Удмуртстат, на втором месте расположилась Удмуртская Республика (467,3 кв. м), на третьем — Чувашская Республика (327,9 кв. м), на четвёртом — Республика Марий Эл (322,5 кв. м).

Ранее НСН сообщала, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов опубликовал статистику ликвидации незаконного строительства в Москве. По данным статистики, за 12 лет освободили почти 8,5 млн кв. м.