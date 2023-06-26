В Нижегородской области началось строительство детского технопарка «Кванториум»

В городе Выкса Нижегородской области стартовало строительство детского технопарка «Кванториум» на 800 учеников.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Инвестором проекта выступает Объединённая металлургическая компания. Технопарк «Кванториум» появится в индустриально-туристическим центре «Шухов парк» в 2024 году.

Перед началом работ, 24 июня, председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых и глава местного самоуправления Выксы Владимир Кочетков заложили капсулу времени.

«Шухов парк» — это не только музей, исторический центр города или культурное ядро, но ещё и современная база для дополнительного образования талантливой молодёжи. «Кванториум» даст многим подросткам дорогу в жизнь, возможно, поможет определиться с будущей профессией. Он станет дополнением к выксунским школам искусств, клубным формированиям и другим учреждениям, где занимаются дети», — подчеркнул Кочетков.

Ранее телеканал «360» сообщал, что к сентябрю 2023 года в Подмосковье планируют открыть 23 новые школы.