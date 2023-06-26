В Международном военно-морском салоне приняли участие представители 290 предприятий

В Международном военно-морском салоне приняли участие представители более 290 предприятий из России, Индии и Белоруссии. В основном это компании, специализирующиеся на кораблестроении и судостроении, производстве и поставках оружия и вооружения, системах боевого управления, навигации и связи, морской авиации, а также на новых технологиях.

Среди ключевых участников — крупнейшие российские предприятия и холдинги, в том числе «Ростех», Объединённая судостроительная корпорация, концерт «Алмаз-Антей», Крыловский государственный научный центр, Дальневосточный центр судостроения и судоремонта.

Стенд «Корпорации морского приборостроения» останется в кластере «Остров фортов» на постоянной основе. Он будет работать в формате учебно-тренировочного центра.

В рамках МВМС-2023 также были представлены 26 кораблей, судов и катеров, включая большой десантный корабль Северного флота «Иван Грен», а также корабли Балтфлота — корвет «Стойкий», малые ракетные корабли «Серпухов» и «Советск».

Деловая программа включала 24 мероприятия. Проведены 12 круглых столов, четыре конференции, пленарная сессия.

Форум посетили 11 зарубежных делегаций — из Алжира, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Зимбабве, Мьянмы, Вьетнама, Эритреи, Индии, Намибии и Марокко.

Мероприятия салона и территорию «Острова фортов» посетили более 50 тыс. человек.