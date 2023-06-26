Лавров: Лукашенко утром в субботу предложил Путину постараться разрешить ситуацию миром
«Оценки минской роли даны были уже давно, лично президенту Лукашенко, который, как Дмитрий Песков объяснил неоднократно и подробно, высказался в телефонном разговоре с президентом Путиным, в субботнее утро, постараться оказать, разрешить эту ситуацию миром, избежать большого кровопролития, которое неизбежно произошло бы в случае, если бы отряды мятежников продолжали движение на Москву. Это предложение было поддержано президентом Путиным. И результат вам известен», — сказал Лавров.
Утром 24 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы блокировали Ростов-на-Дону, и потребовал встречи с главами Минобороны и Генштаба.
В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу.
Российский президент Владимир Путин в своём видеообращении назвал действия «Вагнера» предательством и ударом в спину.
Вечером 24 июня стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко после долгих переговоров с Пригожиным смог договориться об остановке продвижения ЧВК по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.