Лавров: Лукашенко утром в субботу предложил Путину постараться разрешить ситуацию миром

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT подтвердил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко утром в субботу, 24 июня, предложил российскому президенту Владимиру Путину постараться разрешить ситуацию миром на фоне попытки вооружённого мятежа со стороны ЧВК «Вагнер».

«Оценки минской роли даны были уже давно, лично президенту Лукашенко, который, как Дмитрий Песков объяснил неоднократно и подробно, высказался в телефонном разговоре с президентом Путиным, в субботнее утро, постараться оказать, разрешить эту ситуацию миром, избежать большого кровопролития, которое неизбежно произошло бы в случае, если бы отряды мятежников продолжали движение на Москву. Это предложение было поддержано президентом Путиным. И результат вам известен», — сказал Лавров.

Утром 24 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы блокировали Ростов-на-Дону, и потребовал встречи с главами Минобороны и Генштаба.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу.

Российский президент Владимир Путин в своём видеообращении назвал действия «Вагнера» предательством и ударом в спину.

Вечером 24 июня стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко после долгих переговоров с Пригожиным смог договориться об остановке продвижения ЧВК по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

Подробнее о хронологии событий — в видео RT.