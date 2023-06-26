Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Лавров рассказал о многочисленных звонках Путину от зарубежных коллег для выражения солидарности

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT рассказал о многочисленных звонках российскому президенту Владимиру Путину со стороны зарубежных коллег для выражения солидарности во время попытки вооружённого мятежа.

«Многочисленные звонки президенту Путину, которые использовались его коллегами для выражения солидарности, поддержки, уверенности в том, что ситуация будет под контролем, возвращена в конституционное поле, как, собственно говоря, и получилось», — сказал он.

По словам Лаврова, сам он тоже провёл несколько телефонных разговоров по инициативе зарубежных коллег. 

«Многие из них высказали те же мысли: солидарность, уверенность в том, что мы не допустим каких-либо попыток подорвать единство государства, подорвать успех специальной военной операции. Просили не говорить об их звонках публично, поэтому мы уважаем их просьбу», — заявил глава внешнеполитического ведомства. 

Утром 24 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы блокировали Ростов-на-Дону, и потребовал встречи с главами Минобороны и Генштаба.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу.

Российский президент Владимир Путин в своём видеообращении назвал действия Группы Вагнера предательством и ударом в спину.

Вечером 24 июня стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко после долгих переговоров с Пригожиным смог договориться об остановке продвижения ЧВК по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

Подробнее о хронологии событий — в видео RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить