Лавров рассказал о многочисленных звонках Путину от зарубежных коллег для выражения солидарности

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT рассказал о многочисленных звонках российскому президенту Владимиру Путину со стороны зарубежных коллег для выражения солидарности во время попытки вооружённого мятежа.

«Многочисленные звонки президенту Путину, которые использовались его коллегами для выражения солидарности, поддержки, уверенности в том, что ситуация будет под контролем, возвращена в конституционное поле, как, собственно говоря, и получилось», — сказал он.

По словам Лаврова, сам он тоже провёл несколько телефонных разговоров по инициативе зарубежных коллег.

«Многие из них высказали те же мысли: солидарность, уверенность в том, что мы не допустим каких-либо попыток подорвать единство государства, подорвать успех специальной военной операции. Просили не говорить об их звонках публично, поэтому мы уважаем их просьбу», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Утром 24 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы блокировали Ростов-на-Дону, и потребовал встречи с главами Минобороны и Генштаба.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу.

Российский президент Владимир Путин в своём видеообращении назвал действия Группы Вагнера предательством и ударом в спину.

Вечером 24 июня стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко после долгих переговоров с Пригожиным смог договориться об остановке продвижения ЧВК по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

Подробнее о хронологии событий — в видео RT.