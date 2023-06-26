Лавров рассказал о многочисленных звонках Путину от зарубежных коллег для выражения солидарности
«Многочисленные звонки президенту Путину, которые использовались его коллегами для выражения солидарности, поддержки, уверенности в том, что ситуация будет под контролем, возвращена в конституционное поле, как, собственно говоря, и получилось», — сказал он.
По словам Лаврова, сам он тоже провёл несколько телефонных разговоров по инициативе зарубежных коллег.
«Многие из них высказали те же мысли: солидарность, уверенность в том, что мы не допустим каких-либо попыток подорвать единство государства, подорвать успех специальной военной операции. Просили не говорить об их звонках публично, поэтому мы уважаем их просьбу», — заявил глава внешнеполитического ведомства.
Утром 24 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы блокировали Ростов-на-Дону, и потребовал встречи с главами Минобороны и Генштаба.
В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу.
Российский президент Владимир Путин в своём видеообращении назвал действия Группы Вагнера предательством и ударом в спину.
Вечером 24 июня стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко после долгих переговоров с Пригожиным смог договориться об остановке продвижения ЧВК по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.