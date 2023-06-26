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На полуостровах Москвы предложение новостроек выросло на треть за пять лет

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За пять лет на полуостровах по течению Москвы-реки предложение новостроек выросло на 32%.
На полуостровах Москвы предложение новостроек выросло на треть за пять лет
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на слова аналитиков «Метриум» и Regions Development.

Отмечается, что течение Москвы-реки образует несколько крупных полуостровов в столице, омываемых с трёх сторон водами.

«Локации популярны у застройщиков благодаря красивым видам и наличию береговой линии, которую можно превратить в рекреационную зону», — уточняют специалисты.

К началу лета 2023 года в столице продали 3,9 тыс. помещений в домах по течению Москвы-реки.

Однако отмечается, что жильё на полуостровах всё ещё находится в дефиците, потому что занимает только 5,5% от общего объёма предложений.

Ранее НСН сообщала, что почти 8,5 млн «квадратов» в Москве освободили от самостроя за 12 лет.

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