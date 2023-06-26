Губернатор Старовойт: усиление территориального гарнизона проводят в Курской области
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
Об этом он сказал на оперативном совещании правительства региона.
«Совместно с Министерством обороны продолжаем усиливать наш территориальный гарнизон для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье жителей Курской области и обеспечить стабильное функционирование экономики, систем жизнеобеспечения нашего региона», — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что в регионе сохраняется стабильно напряжённая обстановка и силы ПВО продолжают отражать атаки беспилотников.
Ранее сообщалось, что системы ПВО отразили атаку беспилотников в небе над Курском.