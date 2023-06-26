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Губернатор Старовойт: усиление территориального гарнизона проводят в Курской области

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе проводят усиление территориального гарнизона.
Губернатор Старовойт: усиление территориального гарнизона проводят в Курской области
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом он сказал на оперативном совещании правительства региона.

«Совместно с Министерством обороны продолжаем усиливать наш территориальный гарнизон для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье жителей Курской области и обеспечить стабильное функционирование экономики, систем жизнеобеспечения нашего региона», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что в регионе сохраняется стабильно напряжённая обстановка и силы ПВО продолжают отражать атаки беспилотников.

Ранее сообщалось, что системы ПВО отразили атаку беспилотников в небе над Курском.

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