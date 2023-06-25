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Продюсер Пригожин: моя персона помогала справиться со стрессом у людей

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Анастасия Белоусова
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RT рассказал о своей реакции на поток сообщений в социальных сетях.
Продюсер Пригожин: моя персона помогала справиться со стрессом у людей
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Конечно, вчера все были в тревоге и волнении. Это не могло не тревожить нас всех. А то, что моя персона помогала справиться со стрессом у людей и я стал героем мемов, наверное, это не плохо. Потому что в такие минуты хочется каким-то образом отвлечься от всего происходящего», — рассказал он.

По словам Пригожина, ситуации, когда его путали с руководителем ЧВК «Вагнер», происходят не в первый раз.

«Я замечал в последнее время. Пришёл, например, на день рождения к Киркорову, и ко мне подходит фотограф и говорит: «Евгений, можно вас сфотографировать?» Ну что я должен сказать человеку? Просто поржать», — поделился продюсер.

Накануне ЧВК «Вагнер» пытались совершить вооружённый мятеж. После в соцсетях Иосифа Пригожина массово начали появляться комментарии от пользователей, которые спрашивали, для чего он «отправил свои колонны на Москву».

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