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Авиалесоохрана: 23 природных пожара потушили в России за сутки

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Федеральная Авиалесоохрана сообщила, что в России за сутки потушили 23 природных пожара на площади 8 тыс. га.
Авиалесоохрана: 23 природных пожара потушили в России за сутки
  • РИА Новости

«За прошедшие сутки в 17 регионах России лесопожарные службы и привлечённые лица ликвидировали 23 лесных пожара», — говорится в заявлении.

Уточняется, что сейчас продолжается тушение 41 лесного пожара в 16 регионах страны.

Кроме того, с начала года 83% природных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

Ранее в здании пельменного цеха предприятия в Тольятти произошёл пожар на площади 500 кв. м.

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