Авиалесоохрана: 23 природных пожара потушили в России за сутки
- РИА Новости
«За прошедшие сутки в 17 регионах России лесопожарные службы и привлечённые лица ликвидировали 23 лесных пожара», — говорится в заявлении.
Уточняется, что сейчас продолжается тушение 41 лесного пожара в 16 регионах страны.
Кроме того, с начала года 83% природных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.
Ранее в здании пельменного цеха предприятия в Тольятти произошёл пожар на площади 500 кв. м.