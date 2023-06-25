Авиалесоохрана: 23 природных пожара потушили в России за сутки

Федеральная Авиалесоохрана сообщила, что в России за сутки потушили 23 природных пожара на площади 8 тыс. га.

«За прошедшие сутки в 17 регионах России лесопожарные службы и привлечённые лица ликвидировали 23 лесных пожара», — говорится в заявлении.

Уточняется, что сейчас продолжается тушение 41 лесного пожара в 16 регионах страны.

Кроме того, с начала года 83% природных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

Ранее в здании пельменного цеха предприятия в Тольятти произошёл пожар на площади 500 кв. м.