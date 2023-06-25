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Пожар в пельменном цехе в Тольятти локализовали

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Пожар в пельменном цехе в Тольятти локализовали на площади 500 кв. м.
Пожар в пельменном цехе в Тольятти локализовали
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

«В 10:50 пожар локализован на площади 500 кв. м», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в связи с пожаром в здании пельменного цеха предприятия в Тольятти из здания эвакуировали 95 человек.

Для тушения пожара привлечены 70 спасателей и 23 единицы техники.

23 июня сообщалось, что в Первоуральске произошло возгорание на крыше жилого дома, позднее пожар был локализован на площади 450 кв. м.

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