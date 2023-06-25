СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения троих детей на реке в Приморье

По факту исчезновения троих детей на реке Арсеньевке в Приморье возбудили дело.

Об этом сообщили в СК России по региону.

По данным ведомства, купаться на речку ушли четверо детей, один из них начал тонуть, трое попытались спасти ребёнка, но их унесло течением.

«Зацепившись за корягу, ребёнок вылез на берег, позвонил маме и рассказал о случившемся», — сообщили в СК.

Следователи проводят осмотр места ЧП.

Ранее региональное УМВД России сообщило, что в Яковлевском районе Приморского края разыскивают трёх детей, которые ушли на реку и не вернулись.