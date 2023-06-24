Губернатор сообщил о пожаре на предприятии в Шебекине после атаки беспилотника

Возгорание на одном из промышленных предприятий в городе Шебекине Белгородской области произошло после атаки беспилотника. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков.

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Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале Гладкова. По его словам, с беспилотника на предприятие сбросили взрывное устройство. Никто не пострадал. «Есть небольшой очаг возгорания», — написал он. Гладков добавил, что на месте ЧП работают пожарные расчёты. Ранее губернатор сообщил, что украинские военные обстреляли посёлок Красный Пахарь Волоконовского района Белгородской области.