Губернатор сообщил о пожаре на предприятии в Шебекине после атаки беспилотника
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Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале Гладкова.
По его словам, с беспилотника на предприятие сбросили взрывное устройство. Никто не пострадал.
«Есть небольшой очаг возгорания», — написал он.
Гладков добавил, что на месте ЧП работают пожарные расчёты.
Ранее губернатор сообщил, что украинские военные обстреляли посёлок Красный Пахарь Волоконовского района Белгородской области.