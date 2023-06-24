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Васильев: в Госдуме прошло совещание Володина с руководителями фракций

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В Госдуме прошло совещание спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина с руководителями думских фракций.
Васильев: в Госдуме прошло совещание Володина с руководителями фракций
  • РИА Новости

«Мы с коллегами только что были на совещании у председателя нашей Государственной думы... Вместе с руководителями фракций рассматривали целый ряд вопросов», — цитирует РИА Новости руководителя фракции «Единая Россия» в ГД Владимира Васильева.

Как уточняется, в совещании приняли участие глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов и председатель комитета ГД по безопасности Василий Пискарёв.

Ранее в пресс-службе российского кабмина заявили, что на фоне ситуации с попыткой мятежа премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает находиться на рабочем месте.

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