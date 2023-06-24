Собянин: никаких ограничений на въезд и выезд из Москвы нет

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что никаких ограничений на въезд и выезд из города нет.

Об этом он написал в Telegram.

«Поступает много сообщений о перекрытиях движения на въездах и выездах из города. Эта информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Собянин добавил, что могут возникнуть затруднения с движением транспорта из-за усиления мер, направленных на проведение проверочных мероприятий.

Он также призвал жителей Москвы сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.