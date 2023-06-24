Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Собянин: никаких ограничений на въезд и выезд из Москвы нет

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что никаких ограничений на въезд и выезд из города нет.
Собянин: никаких ограничений на въезд и выезд из Москвы нет
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Поступает много сообщений о перекрытиях движения на въездах и выездах из города. Эта информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Собянин добавил, что могут возникнуть затруднения с движением транспорта из-за усиления мер, направленных на проведение проверочных мероприятий.

Он также призвал жителей Москвы сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить