Собянин: никаких ограничений на въезд и выезд из Москвы нет
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Поступает много сообщений о перекрытиях движения на въездах и выездах из города. Эта информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.
Собянин добавил, что могут возникнуть затруднения с движением транспорта из-за усиления мер, направленных на проведение проверочных мероприятий.
Он также призвал жителей Москвы сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.