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Гладков заявил, что беспилотник сбросил бомбу в Белгородской области

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что беспилотник сбросил бомбу на частный жилой дом.
Гладков заявил, что беспилотник сбросил бомбу в Белгородской области
  • РИА Новости

«В городе Грайворон с беспилотника сброшено взрывное устройство на частный жилой дом», — написал он в своём Telegram.

По его словам, пострадавших в результате атаки нет, однако есть повреждения фасада и трубы газоснабжения. Ремонтные службы уже занимаются ликвидацией последствий атаки.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что украинские террористы выпустили по Горловке шесть ракет из РСЗО.

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