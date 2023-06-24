Гладков заявил, что беспилотник сбросил бомбу в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что беспилотник сбросил бомбу на частный жилой дом.

«В городе Грайворон с беспилотника сброшено взрывное устройство на частный жилой дом», — написал он в своём Telegram.

По его словам, пострадавших в результате атаки нет, однако есть повреждения фасада и трубы газоснабжения. Ремонтные службы уже занимаются ликвидацией последствий атаки.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что украинские террористы выпустили по Горловке шесть ракет из РСЗО.