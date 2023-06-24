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Губернатор Гусев: на нефтебазе в Воронеже загорелся резервуар с топливом

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на нефтебазе в Воронеже на улице Димитрова загорелся резервуар с топливом.
Губернатор Гусев: на нефтебазе в Воронеже загорелся резервуар с топливом
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники», — говорится в сообщении.

По словам Гусева, предварительно, жертв нет.

Ранее Гусев сообщил, что движение по трассе М-4 «Дон» закрыто с 464-го по 777-й км.

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