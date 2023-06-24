Губернатор Гусев: на нефтебазе в Воронеже загорелся резервуар с топливом

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на нефтебазе в Воронеже на улице Димитрова загорелся резервуар с топливом.

РИА Новости

Об этом он написал в Telegram. «На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники», — говорится в сообщении. По словам Гусева, предварительно, жертв нет. Ранее Гусев сообщил, что движение по трассе М-4 «Дон» закрыто с 464-го по 777-й км.