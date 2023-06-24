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Путин заявил, что не допустит повторения 1917 года и гражданской войны

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Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти не допустят повторения 1917 года и гражданской войны.
Путин заявил, что не допустит повторения 1917 года и гражданской войны
  • РИА Новости

«Действия, которые раскалывают наше единство, — это по сути отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Именно такой удар был нанесён по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну», — сказал Путин.

Он добавил, что «сплетни, склоки, политиканство за спиной армии и народа» привели к гражданской войне.

«Мы не дадим этому повториться, защитим наш народ и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства», — сказал Путин.

Он также отметил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание.

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