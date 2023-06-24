Путин заявил, что непомерные амбиции и личные интересы привели к измене России

Российский президент Владимир Путин в своём обращении заявил, что непомерные амбиции и личные интересы привели к измене России.

«Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене, к измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер», — сказал он.

Он отметил, что народ и страна будут защищены от любых угроз, в том числе от «внутреннего предательства».

Ранее Путин заявил, что Вооружённые силы России получили необходимый приказ на фоне попытки вооружённого мятежа.