Путин заявил, что непомерные амбиции и личные интересы привели к измене России
- РИА Новости
«Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене, к измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер», — сказал он.
Он отметил, что народ и страна будут защищены от любых угроз, в том числе от «внутреннего предательства».
Ранее Путин заявил, что Вооружённые силы России получили необходимый приказ на фоне попытки вооружённого мятежа.