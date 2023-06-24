Песков: Путин в ближайшее время выступит с обращением

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением.

Об этом сообщает ТАСС.

«Действительно, в ближайшее время Путин выступит с обращением», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Песков сообщал, что Путин в курсе ситуации вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.