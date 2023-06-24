Песков: Путин в ближайшее время выступит с обращением
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением.
- globallookpress.com
Об этом сообщает ТАСС.
«Действительно, в ближайшее время Путин выступит с обращением», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Песков сообщал, что Путин в курсе ситуации вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Ранее на эту тему: